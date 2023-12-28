الفصل الثالث والأربعون - خوسـيه

تاريخ النشر:28.12.2023 | 18:35 GMT |
آخر تحديث:28.12.2023 | 18:43 GMT |
خوسيه يحكي قصة قدومه من كوبا، وكيف بدء مسيرته الفنية في روسيا.
بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".
أفاد تحقيق لصحيفة لو فيغارو الفرنسية بأن القائد الفعلي لكتائب القسام التابعة لحركة حماس ليس محمد الضيف، وإنما محمد السنوار شقيق يحيى السنوار قائد حماس في غزة.
في حوالي الساعة التاسعة من مساء 28 ديسمبر عام 1968، انطلقت قوة إسرائيلية خاصة على متن مروحيات إلى مطار بيروت الدولي، ونفذت عملية دمرت خلالها 13 طائرة ركاب كانت جاثمة هناك.
علق خبيران مصريان في تصريحات لـRT على خطط وخدعة الجيش الإسرائيلي للتحرك قرب حدود مصر، عبر معبري كرم أبو سالم ورفح عند محور فيلادفيا.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن إصابة 49 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، استخدام صاروخ RPO-A المضاد للتحصينات لأول مرة في المعارك الجارية على محاور عدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، فماذا عن هذا الصاروخ؟.
أوضح الحرس الثوري الإيراني تصريحات المتحدث باسمه حول أن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات محور المقاومة الانتقامية من الصهاينة لاستشهاد اللواء الراحل قاسم سليماني".
قال موقع "القاهرة 24" إن البنوك في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، صورة جديدة قالت إنها لقائد كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف.
علق البرلماني المصري مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش التي انتقد فيها مصر بشدة.
قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة جمع المعلومات الاستخباراتية والغنائم الفنية التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية تركز على عملية جمع وبحث غنائم حماس منذ بدء الحرب والمناورة البرية.
نشرت وسائل إعلام عبرية صورا تظهر حجم الدمار في المباني والطرقات في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، عقب استهدافها بعشرات الصواريخ من قبل "حزب الله" اللبناني.
نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نية الجيش الإسرائيلي حاليا احتلال رفح أو محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.
كشفت القناة 13 العبرية اليوم الأربعاء، مقترحا أمريكيا إسرائيليا جديدا يقضي بانسحاب إسرائيل من المناطق السكنية والسماح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية وأدوية.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر داخل الجيش أن أحد الجنود العائدين من غزة استيقظ من كابوس ليلا وأصيب بنوبة فزع في عسقلان وبدأ يطلق النار على زملائه متسببا بإصابات بينهم.
أكد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، نقلا عن مصادر عسكرية أن عملية عسكرية غير عادية جرت السبت الماضي، بين معبر كرم أبو سالم ورفح عند محور فيلادفيا.
أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، أن سفارة إسرائيل بالبلاد، أزالت مقطع فيديو يظهر سيناريو وهميا تتم فيه مهاجمة الكوريين من قبل مهاجمين ملثمين في سيئول، في إشارة إلى حركة حماس.
نفت حركة "حماس" ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، من أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت ردا على اغتيال القائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني.
وجهت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، مذكرة إياهم بمصير الجندي الأسير لديها منذ 9 أعوام، شاؤول أرون، قائلة "معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد".
قال موقع "واللاه" العبري إن إيلات "تنهار" وإن المدينة "تموت من الألم"، وذلك على وقع تراجع النشاط الاقتصادي في المدينة على خلفية الحرب على غزة وضربات الحوثيين.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف استمرار العملية العسكرية الخاصة في تحقيق أهدافها وفي الوقت ذاته لم يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات خصوصا وأن روسيا لم ترفضها إطلاقا.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، بأن رجب طيب أردوغان "آخر من يستطيع أن يقدم الوعظ الأخلاقي"، ردا على قول الرئيس التركي إن "نتنياهو لا يختلف عن هتلر".
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة بلغت 49 بالمئة، ليصبح بعد هذا القرار 17002 ليرة تركية لعام 2024.
اعتبرت ضابطة الاستخبارات الأمريكية السابقة ريبيكا كوفلر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على "حكم الإعدام" بحق أوكرانيا عبر سياسة دفعها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهدافها لجنود إسرائيليين وتدميرها آليات متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، للمرة الثانية اليوم الأربعاء، استهداف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ من طراز "سام 18" شرق مخيم جباليا قطاع غزة.
كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن خطة تعدها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحييد حركة حماس من خلال إقامة منطقة عسكرية عازلة بمدينة رفح الفلسطينية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
تحدث المحلل الاقتصادي المصري المختص بشؤون الذهب والمستشار الاقتصادي للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية وائل شبهون عن أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب في مصر.
أفادت وسائل إعلامية تركية أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، محافظة ملاطيا، شرقي الأناضول.
قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يخوض حربه الأخيرة بقيادة جيروم باول. فهل يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا شبيها بركود عام 2008؟ ديسموند لاكمان – ناشيونال إنترست.
أعلنت وزارة الخارجية الهندية عن قرار القضاء القطري تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 8 مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
ما وجده العلماء في كهف "شاندر" الفريد الواقع على جبال زاكروس بشمال العراق في منطقة كردستان الحالية، غير مفاهيم أساسية عن أحد الأجناس البشرية المنقرضة.
تحدث المحلل السياسي المصري والكاتب الصحفى حسن بديع عن التطورات الجارية في المنطقة بعد عملية "طوفان الاقصى" ودخول الحرب مرحلة جديدة.
وجه عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، اللواء طارق المهدي، رسالة صارمة لإسرائيل عقب الحديث عن مطالبها بإجلاء الجنود المصريين للمنطقة الحدودية.
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن توقيف مجموعة كبيرة من المسؤولين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.
أكد اعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أنهم "جاهزين لكل الاحتمالات، وأن كل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري".
أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان تفاصيل الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة و"إيقاف العدوان الإسرائيلي عليها".
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
كشفت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، امتلاك الجيش المصري صواريخ روسية خارقة لا مثيل لها في العالم.
أجرت باكستان اليوم الأربعاء اختبارا ناجحا لمنظومة صواريخها "فتح-2"، وقال الجيش الباكستاني أن الصاروخ مجهز بأحدث إلكترونيات الطيران ونظام ملاحة متطور وفريد من نوعه.
نشرت قناة RT فيديو قصيرا من بطولة رئيسة التحرير مرغريتا سيمونيان و"الرئيس الأمريكي جو بايدن" باستخدام الذكاء الاصطناعي يسخر من أوهام "التدخل الروسي في الشأن الداخلي الأمريكي".
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، بنجاة عائلة مكونة من 9 أفراد، بعد أن سكب مستوطنون إسرائيليون حمض النتريك "ماء النار" على خيمتهم، شرق بيت لحم في الضفة الغربية.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين وتدمير آلياتهم المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن 130 ألف عائلة إسرائيلية تم إجلاؤها من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر.
يستعد الذكاء الاصطناعي (AI) لإحداث ثورة في طريقة تشخيص الأمراض وعلاجها، خاصة الاكتئاب.
تنتظر نادي إنتر ميامي الأمريكي، صدمة كبرى في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأمريكي، بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.
أصيب جندي إسرائيلي بجروح خلال اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة رام الله، في وقت نفذ فيه الجيش الإسرائيلي اجتياحات واسعة لعدد من مدن الضفة وسط تبادل كبير للنار مع مسلحين فلسطينيين.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بمسيرات إنقضاضية.
طرح أحد معارض السيارات في بريطانيا سيارة من طراز "لادا نيفا" للبيع مقابل 22 ألف جنيه إسترليني، بوصفها من نفس طراز "سيارة بوتين المفضلة".
طالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 54 آخرون بجروح، إثر حادث مروري متسلسل على طريق "شمال مرمرة" السريع في ولاية صقاريا بشمال غرب تركيا فجر اليوم الخميس.
توصل علماء الآثار إلى اكتشاف صادم بعد إعادة فحص مومياء مصرية لمراهقة ماتت في أثناء الولادة منذ أكثر من 1500 عام.
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، وفاة محمد ياغي، المعاون التنفيذي للأمين العام للحزب حسن نصر الله.
يعد تجلط الدم أو تخثر الدم وسيلة تمنع النزيف في حالات الجروح، وعلى الرغم من أن هذه الاستجابة مفيدة لصحتنا، إلا أنه في بعض الحالات قد تكون الجلطات مهددة للحياة.
أعلن حزب اللبناني في بيان يوم الخميس أن المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنها حققت إصابات مباشرة.
عندما ننظر إلى الصور القديمة لأجدادنا، غالبا ما نلاحظ مدى تغير ملامح وجوههم على مر السنين.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الصحفي جورج مالبرونو قام بإدراج آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في تصريحات خالد مشعل التي أكد فيها على رفض الاعتراف بإسرائيل.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لموقع زبدين التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن هدف الغرب كان إجبار الدول النامية على التوقيع على "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، والتي هي مجرد نسج خيال مريض.
يتعثر مجلس الحرب الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في غزة مع مرور أكثر من ثمانين يومًا من الحرب المستمرة هناك، ومعها تزداد حدة الخلافات بين أعضائه
دعت رئيسة حزب "باتكيفشينا"، يوليا تيموشينكو، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إيجاد خطة بديلة للخروج من الأزمة التي تمر بها أوكرانيا بسبب انخفاض المساعدة العسكرية من الغرب.
حذر رئيس "الشاباك" رونين بار من التحريض ضد قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس، معتبرا أن ذلك يعتبر "تهديدا ملموسا لحياته".
أفادت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة.
كشف المدير الفني لمنتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، عن مفاجأة بشأن موعد اعتزال الهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي.
اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه كان من الممكن تجنب العديد من الضحايا لو تم اعتماد الخطة التي اقترحها لحل النزاع بأوكرانيا في عام 2022.
أصدرت الرئاسة المصرية بيانا حول اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد قمتهما اليوم في قصر الاتحادية بالقاهرة.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأنه ولأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، ضربت طائرة انتحارية مسيّرة منطقة مكشوفة في جنوب مرتفعات الجولان ليلة الأربعاء.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لنقطة مستحدثة لجنود الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة شوميرا جنوبي البلاد.
أفادت وسائل إعلامية كويتية بأن تركيا أفرجت اليوم الخميس عن الكويتي، حاكم عبيسان المطيري، المدان بأحكام تصل إلى المؤبد في قضية "تسريبات القذافي".
نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأربعاء مقطع فيديو لطائرة مسيّرة إسرائيلية تم إسقاطها والسيطرة عليها شرق غزة.
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن السفير الإسرائيلي لن يعود إلى أنقرة أثناء وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس السلطة.
دعت العضو في مجلس النواب الأمريكي، كلاوديا تيني، إلى خفض راتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إلى دولار واحد، متهمة اياها بـ"الكذب".
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "طوفان الأقصى عملية فلسطينية خالصة، ولا تأثير لأي قوة خارجية بذلك، ومستقلة عن انتقامنا لدماء القائد السابق للحرس قاسم سليماني".
قال راي ماكغفرن، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، إن الطريقة الوحيدة أمام القيادة الأمريكية لإخفاء هزيمتها في أوكرانيا والفوز بالانتخابات هي استخدام قنبلة نووية "صغيرة".
كشف وزير الداخلية الأوكراني السابق، فيتالي زاخارتشينكو، أن القناصة الذين شاركوا في الانقلاب عامي 2013-2014 كانوا في الغالب من دول البلطيق وجورجيا.
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستسعى إلى ضمان وفاء فيلنيوس والاتحاد الأوروبي بالتزاماتهما في ظل الازدحام الذي نشأ على الحدود الروسية الليتوانية.
قال المعلق العسكري الأمريكي بيتر سوتشيو، في مقالة نشرتها مجلة The National Interest، إنه يمكن اعتبار طائرة الشبح الروسية بدون طيار" S-70 " (أوخوتنيك -ب) تهديدا للناتو.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية بلغت أعلى مستوى في تاريخها، حيث تجاوزت مستوى 145 مليار دولار.
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشاباك تلقى في الصيف الماضي معلومات من عميل بشري للجهاز بقطاع غزة حول عزم "حماس" تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في "الأسبوع التالي ليوم الغفران".
علق محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية على دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسليئيل سموتريتش لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 3 صواريخ من رشقة مكونة من 30 صاروخا أطلقها "حزب الله" نحو مستوطنة كريات شمونة.
تحدث أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، عن إمكانية سحب مصر اعترافها بشرعية سد النهضة، بعدما أكدت مرارا حق الشعب الإثيوبي في تحقيق التنمية ولكن دون حدوث ضرر للدول.
فرضت إدارة ريال مدريد، تعليمات صارمة على الموظفين في متاجر النادي الرسمية، تحظر عليهم إجراء محددا يتعلق بالنجمين، الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.
أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عن قائمة "نسور قرطاج" النهائية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام الجديد.
تحشد واشنطن لإشعال حرب جديدة في المنطقة العربية. فهل تندلع حرب واسعة حقًا؟ حول ذلك كتب ألكسندر ستافير، في "فوينيه أوبزرينيه":
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس تدمير 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية نحو 750 عسكريا.
صرح الضابط في المخابرات العسكرية الأمريكية سابقا، سكوت ريتر، يوم الأربعاء، بأن دفاعات قوات كييف ستبدأ بالانهيار بعد أن حررت القوات الروسية مدينة مارينكا.
كشفت منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي أن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب الحالية مع "حماس"، قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة".
أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأربعاء، القطاع العسكري في البلاد بتسريع الاستعدادات العسكرية لمجابهة "خطوات المواجهة" غير المسبوقة التي تتخذها الولايات المتحدة.
حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلم الفتى نيكيتا مرشنتشينكو من كوستروما في زيارة متحف الأرميتاج في بطرسبورغ، وأجرى الرئيس مكالمة هاتفية مع الشاب بعد الزيارة ليسأل عن انطباعاته.
أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن ترحيبه بـ "المبادرة المصرية المعدلة" لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالب الأمم المتحدة بالعمل على إدخال المساعدات للقطاع.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن سبب الاضطرابات الحالية في العالم هو تصرفات الغرب، وأن لا أحد بمأمن من المكائد الجيوسياسية للغرب والأزمات الجديدة في العام 2024.
لاقت صورة لكريستيانو رونالدو مع البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور، تفاعلا واسعا بعدما طلب النجم البرتغالي من متابعيه وضع أفضل تعليق على الصورة.
حصلت طائرة الركاب الروسية الحديثة MC-21 على التراخيص اللازمة لنقل الحد الأقصى لعدد الركاب المسموح 211، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الشركة المصنعة اليوم.
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، استهداف قوة إسرائيلية خاصة ولأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا