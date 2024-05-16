الفصل التاسع والخمسون - دانيال

تاريخ النشر:16.05.2024 | 14:59 GMT |
دانيال يحكي قصة قدومه من لاتفيا، وكيف وجد في روسيا موطنه الثاني ليستقر فيها.
تنطلق اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت الأربعاء، قرار مصر الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإصدار أوامر ضد إسرائيل.
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية إن انقلاب الجيش المصري على إسرائيل دراما سوداء، لا حلّ لها.
أفادت مواقع إسرائيلية بوقوع حدث أمني "صعب جدا" في غزة خلال القتال المستمر مع "القسام" وفصائل فلسطينية شمال قطاع.
سادت حالة من القلق والرعب الشديد بمواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل عقب انتشار صور لدبابات ومدرعات وأسلحة مصرية ثقيلة على الحدود مع قطاع غزة عند مدينة رفح.
فكّر الأمريكيون بإيقاف دوران الأرض في حال نشوب حرب نووية. وقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل مشروع البنتاغون السري حول ذلك.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بإطلاق للنار في المبنى الذي كان يعقد فيه اجتماعا للحكومة، وتم نقله إلى المستشفى.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
أكد المقدم المتقاعد بالجيش الإسرائيلي إيلي ديكال، أن الجيش المصري يستعد للحرب مع إسرائيل بسبب تصرفاته مؤخرا.
تنطلق اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
حذر مسؤولون كبار في إسرائيل من انسحاب مصر من مفاوضات الوساطة في صفقة إطلاق سراح المختطفين بغزة.
بدأ رؤساء وممثلو الدول العربية ومسؤولون أمميون بالتوافد على البحرين اليوم الأربعاء، للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي تعقد يوم غد الخميس في العاصمة المنامة.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال إنه يؤدي عمله بشكل سيئ، حيث يؤدي أغنية في أحد الأندية في كييف بينما العالم يتمزق.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.
انتقد المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بسبب تعليقه للمساعدات العسكرية لإسرائيل، واصفا اياه بـ "المتخلف عقليا".
تسود حالة من القلق الشديد داخل الدولة العبرية من احتمال حصول تقارب كبير بين مصر وإيران خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تدهور العلاقات بين تل أبيب والقاهرة على خلفية الأحداث في رفح.
قال قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني إن أكثر من 200 طائرة كانت في سماء المنطقة ليلة تنفيذ الهجوم ضد إسرائيل.
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ ضيفه الروسي الرئيس فلاديمير بوتين في مراسم مهيبة بالساحة أمام قاعة الشعب الكبرى في بيكن الخميس، قبيل انطلاق مباحثات القمة الروسية الصينية هناك.
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، شنه هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) مهدي المشاط من "خيارات حاسمة وجريئة وصعبة" ستتخذها الجماعة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
حذر خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، من احتمال حدوث زلازل "عنيفة" في الأيام القريبة القادمة.
تفاعل رواد مواقع التواصل، مع مقابلة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، التي أجراها مؤخرا مع قناة تلفزيونية سعودية وتحدث فيها عن ولي العهد السعودي والقضية الفلسطينية.
سجل نيكولاي إيفانوف واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق وذلك خلال لقاء فريقه "Mashuk-KMV" بيتيغورسك ضد خيميك دزرجينسك في دوري الدرجة الثانية الروسي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجمع عدد من أهالي قرى الظهير الغربي في المنيا، لتعبئة كميات من السولار المتسرب بسبب حدوث كسر في أحد الخطوط الحيوية.
أظهر مقطع مصور اللحظات الأولى عقب إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بالرصاص وعملية نقله للمشفى والقبض على المهاجم.
كشف أخصائيو تغذية عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تعزيز الصحة العقلية ورفع المعنويات، والتخلص من المشاعر السلبية.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ومحاولة اغتياله بالجريمة الوحشية غير المبررة متمنيا له الشفاء العاجل.
كشفت صحيفة "المدينة" السعودية يوم الأربعاء، أن أحد أندية الدوري المحلي لكر ة القدم قدم عرضا ضخما لضم كيليان مبابي الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر في تفجير مبنى في جباليا، لترتفع حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 626.
كشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو، يوم الأربعاء.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.
شن البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري هجوما لاذعا على وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس الذي دعا مصر إلى "إعادة فتح معبر رفح" الحدودي بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن اليوم التالي للحرب ستقرره الحركة مع باقي الفصائل الفلسطينية.
قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة والمحلل السياسي الإسرائيلي حاييم كورين إن تهديدات المصريين بقطع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف منشأة أمنية الليلة الماضية في منطقة "تقاطع غولاني" نتيجة انفجار مسيرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إطلاق 8 مناطق لوجستية في شبه جزيرة سيناء متاحة أمام الاستثمار المصري.
ذكر العضو السابق في الرادا أندريه ديركاتش أسماء الأوكرانيين الذين فجروا خطوط "السيل الشمالي" لنقل الغاز، ومن ساعدهم. حول، كتب إلكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":
تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الأربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.
أصدر مجلس قضاء ولاية الجلفة في الجزائر بيانا بشأن واقعة العثور على شخص بعد 3 عقود من الزمن مضت على اختفائه.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
قالت الباحثة في التراث والآثار والتاريخ هاجر الكريمي، إن الصورة التي نشرها مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ عن قرطاج خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، ليست بريئة.
شن وزراء في اليمين المتطرف الإسرائيلي هجوما حادا على وزير الدفاع يوآف غالانت عقب دعوته إلى الإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب وضرورة اتخاذ "قرار صعب".
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عملية استهدافها لقوات إسرائيلية خاصة أثناء دخولها أحد المنازل ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، بخبر انسحاب الجزائر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم طلب للانتقال إلى الاتحاد الآسيوي، على خلفية أزمة "أقمصة نهضة بركان" المغربي.
ضبطت فرق الشرطة التركية في مطار إسطنبول، 73 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراما واحدا، مخبأة في عربة أطفال قادمة من دبي.
نظم اتحاد القبائل العربية في محافظة الجيزة برعاية رئيس الاتحاد شيخ مشايخ سيناء إبراهيم العرجاني مؤتمرا جماهيريا للتعريف بدور الاتحاد، وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان ضربت منطقة في الجليل الأسفل في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء.
اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي، وفق بيان صادر عن الجيش المصري.
أفادت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر قانونية بصدور أمر ضبط وإحضار في حق النائب السابق أنور الفكر، بناء على شكوى من وزارة الداخلية.
أفادت وسائل إعلام سلوفاكية أن رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإطلاق نار استغرقت حوالي 3 ساعات و40 دقيقة مشيرة إلى أن حالته لا تزال خطيرة.
يرتبط اسم البرتغالي جوزيه مورينيو بقوة بالتدريب في الدوري السعودي لكرة القدم في ظل عدم توليه أي مهام تدريبية منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي في يناير الماضي.
قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، إن مشاركة وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا باحتجاج في تبليسي يشكل تدخلا في شؤون جورجيا.
أكدت قناة "ماركيزا" السلوفاكية التلفزيونية نقلا عن مصادر، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد الجراحة لا تزال في خطر.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط إسرائيلي سري يستهدف الأناضول، و"أرض الميعاد".
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من "عمل أحمق" قد تقدم عليه إسرائيل باجتياحها مدينة رفح الفلسطينية، أو تنفيذها مخطط التهجير المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا.
صرح سيرغي شويغو بأن العملية العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.
قال مصدران أمنيان مصريان وفقا لوكالة "رويترز" إن مصر رفضت اقتراحا إسرائيليا يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وإدارة عملياته المستقبلية.
يستعد بوروسيا دورتموند الألماني لخوض مباراة هامة ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن.
أثارت صور نشرها مارك زوكربيرغ على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة المجتمع التونسي بسبب عبارة كانت مكتوبة على قميصه.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لوحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت".
سلطت وسائل الإعلام العالمية اليوم الخميس على محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حققت تقدما على محور خاركوف، وأسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 1320 جنديا.
أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليل يوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرقي لبنان.
دخل ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، في نوبة غضب شديدة في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه أمام أتالانتا، في نهائي كأس إيطاليا، أمس الأربعاء.
وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على بيان حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وذلك بعد ساعتين ونصف من المباحثات في بكين اليوم الخميس.
دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى انتظار نتائج التحقيقات وقرار القضاء فيما يخص اتهام ضباط شرطة بالتدبير لـ "محاولة انقلاب" ضمن تنظيم "أيهان بورا كابلان" الإجرامي.
كشفت دراسة واعدة أن اختبارا بسيطا للدم يمكن أن يحدد علامات 19 نوعا مختلفا من السرطان قبل ظهور الأعراض بـ7 سنوات.
الجيش الروسي يتقدم نحو خاركوف، وبعدها سومي، ثم كييف". حول حمى انتقال الجيش الأوكراني إلى الدفاع، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
اتخذ سلاح الجو الأمريكي قرارا بعدم إصلاح قاذفة B-2 Spirit الشبحية التي سبق لها أن واجهت حادثا جويا، وذلك بسبب النفقات الباهظة التي يتطلبها الإصلاح والمشاكل المتعلقة به.
في موقف أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، قامت بطلة الفنون القتالية المختلطة، السعودية هتان السيف، بزيارة المصرية ندى فهيم للاطمئنان عليها بعد نزالهما الأخير المثير للجدل.
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الخميس، باندلاع حرائق في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان جراء إطلاق عشرات القذائف الصاروخية منذ الصباح.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال أن فرنسا سترسل ألف جندي إلى كاليدونيا الجديدة على خلفية أعمال العنف الأخيرة.
أشارت صحيفة Aydınlık إلى مشاركة جماعات دينية تكن الولاء للولايات المتحدة في مؤامرة محتملة ضد السلطات اختمرت مؤخرا في صفوف هيئات حماية القانون في البلاد.
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، بمنطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية أصبح يكتسب أهمية خاصة في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية وإسقاط 5 صواريخ من طراز "ATACMS" أمريكية الصنع فوق أراضي شبه جزيرة القرم.
نشرت قناة تليغرام Fighterbomber الروسية صورة نادرة أظهرت الصهريج الأمريكي الطائر Boeing KC-135 يزود القاذفة الاستراتيجية B-1 Lancer بالوقود جوا.
شدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على أن إحلال السلام النهائي والعادل هو خيار لا بديل عنه "إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام".
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مراسيم تقضي بالانسحاب من عدد من الاتفاقيات الموقعة في إطار رابطة الدول المستقلة، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالقوات المسلحة والإستراتيجية
أثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟
توفي يوم الأربعاء المخرج السينمائي السوري البارز عبد اللطيف عبد الحميد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 70 عاما.
انتشلت فرق الإنقاذ في غزة، طفلا علق في الركام، بعدما استهدفت القوات الإسرائيلية عيادة "الصبرة" الطبية في مدينة غزة شمال القطاع، التي تأوي نازحين.
أعلن رئيس هيئة الجودة الروسية "روس كاتشيستفو" مكسيم بروتاسوف عن البدء باعتماد مستوى جديد من الخدمات السياحية التي تلبي المعايير الإسلامية و"الصديقة للمسلمين" (Muslim Friendly).
أجرت القوات المسلحة الباكستانية عملية إطلاق ناجحة لمنظومة الصواريخ "فتح-2" محلية الصنع.
حذر المحلل السياسي الإسرائيلي يارون فريدمان حكومة بلاده من خطورة تدهور العلاقات مع مصر، مؤكدا أن السلام مع القاهرة في خطر.
حرص رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تهنئة شقيقه، ناصف، بتأهل فريقه أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 42 عاما.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري بحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.
اعترف المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بتقدم القوات الروسية في ساحة المعارك في مقاطعة خاركوف الأوكرانية.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، التي ألقاها بمناسبة ذكرى "النكبة" وتطرقه للحديث عن رفع صورة يحيى السنوار في الأمم المتحدة.
قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".
نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعرضت دبابة T-90M الروسية لعدة ضربات بالدرونات الانتحارية، وتابعت مهمتها بنجاح دون أن تتأثر بتلك الضربات.
قال الرئيس المشارك لمجلس تنسيق تكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف إن حرس الحدود الأوكرانيين يطلقون النار على الذين يحاولون الهروب من التعبئة وعبور نهر تيسا إلى رومانيا.
تبدأ اليوم محاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، بتهمة الرشوة، حيث يسعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأنه كان مستعد لبيع نفوذه مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة.
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إنه حان الوقت لأن يعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قوة مطلقة، تخوض كل معركة في جميع أنحاء العالم.
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