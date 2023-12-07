الفصل الأربعون - أسعد

تاريخ النشر:07.12.2023 | 16:46 GMT |
أسعد يحكي قصة كفاحه وقدومه من غزة، طالبًا للعلم في روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول طائرة الشحن رقم 200 محملة بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.
أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية.
كشف تقرير لموقع صحيفة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية أن الاقتصاد المصري سيتم سحقه تماما بسبب استمرار هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية عند مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.
اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
نشرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائليلية تقريرا حول خروج استثمارات عائلة ساويرس أغنى العائلات في مصر وانتقالها إلى دولة الإمارات.
أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعتبر مشاركة القوات الأمريكية في مواجهة مع الجيش الروسي بعد انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا مرجحا للغاية.
كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية نقلت رسالة إلى مصر أكدت خلالها على عدم إلحاق أي أضرار بحدود مصر مع قطاع غزة.
أكد الطبيب محمد الشربيني أن مرض دوسنتاريا الذي أصاب جنودا إسرائيليين في قطاع غزة، جاء من عدوى نتيجة عادات صحية غير سليمة كقلة النظافة وعدم استخدام المطهرات بعد دخول دورات المياه.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتأدية الطيارين الروس تحليقا بهلوانيا بمقاتلات Su-35S التي رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجواء أبو ظبي.
قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين طريقتي استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أن "منزل" السنوار يقع بمنطقة خانيونس ولكنه الآن ليس فوق الأرض بل تحت الأرض، كاشفا أن مهمتهم تتمثل في الوصول إلى السنوار وقتله.
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.
أكد خبير الجيولوجيا المصري عباس شراقي، أن حماس أنشأت أكبر شبكة أنفاق في العالم لمقاومة الاحتلال الذي لم يستطع تدميرها جوا أو برا حتى الآن، ويلوح حاليا باستخدام مياه البحر لغمرها.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اكتشاف مخبأ للأسلحة في قطاع غزة وهو الأكبر منذ توغل القوات في القطاع.
قال رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، إن عائلة آل ساويرس هي أكبر مشغل وأكبر دافع للضرائب في مصر، وشركاتها توفر أكثر من 100 ألف وظيفة.
كشف رئيس الوزراء الإسرائليلي الأسبق إيهود باراك عن موقف للرئيس المصري الراحل حسني مبارك متعلق بقطاع غزة، حيث أكد أن مبارك كان قد أكد له رفضه التام لأي سيطرة مصرية على القطاع.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على مرافقة مقاتلات "سو-35 إس" لطائرة بوتين في أبو ظبي، إنه من الطبيعي اتخاذ جميع التدابير لضمان أمن رئيس الدولة الروسية.
هاجم الإعلامى المصري مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، قرار الكونغرس الأمريكي بشأن التصديق على مشروع قرار يعتبر أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية".
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.
حذر خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف من خطر دفع إسرائيل للفلسطينيين ناحية الجنوب، ما قد يضطر مصر لتغيير المعادلة.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية المهندس حسام الدين عزت قطب، أن مصر تمتلك واحدا من أقوى الأسلحة في العالم، تم تدشينه بأيد مصرية 100%.
دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.
أثار قيام طائرات "إف – 16" الإماراتية الأمريكية الصنع برسم العلم الروسي في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة موجة من السخط في الأوساط الأوكرانية.
شنت القوات البحرية اليابانية في 7 ديسمبر عام 1941 هجوما مفاجئا على الأسطول الأمريكي في جزر هاواي وألحقت به خسائر كبيرة، واشتعلت إثر ذلك حرب ضروس انتهت بقنبلتين نوويتين.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وما قاله عن الأوضاع في غزة مبرزين قوله إن "زمن الاستعمار قد ولى".
نشر الموقع الرسمي للكرملين بيانا مشتركا عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
قال زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو، إن السعودية استقبلت رئيس روسيا فلاديمير بوتين، بحفاوة كبيرة خلافا للادعاءات الغربية بأن "روسيا معزولة".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يتعامل مع دول العالم وفق نظام "العدو والصديق" المستخدم في الطائرات الحربية وأنظمة الرادار.
الشاي، أحد أكثر المشروبات انتشارا في العالم، فهو لا يروي العطش فقط، بل له العديد من الخصائص المفيدة. وهناك أنواع عديدة من الشاي.
حفر العام 2023 في أذهاننا كلمات جديدة واستدعى إلى الواجهة عبارات وأسماء منسية عكست نبض العالم اليوم
ندعوكم للتصويت للكلمة أو العبارة أو المصطلح الأكثر رواجا عام 2023
أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان شفارتس، في "نيزافيسيمايا غازيتا" عن موقف بروفيسور يهودي في الجامعة العبرية من سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية الفاشية حسب وصفه.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.
لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 آخرون فى انقلاب سيارة بأحد طرق مدينة مرسى علم بسبب السيول، تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن استعداده لزيارة روسيا.
أصيب شاب، لديه تاريخ من الحساسية، بتمزق خطير في قصبته الهوائية بعد محاولته قمع العطاس.
صدق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء بأغلبية 311 صوتا مقابل 14 صوتا (13 ديمقراطيا وجمهوري واحد) على قرار غير ملزم ينص على أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية".
انتشرت، منذ فترة طويلة، مقولة ساخرة تفيد بأن الزواج يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم.
تقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني في غزة، وتستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها الحربية بكامل القطاع خصوصا في خانيونس جنوبا، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إجبار مسؤول كبير في الوزارة على تقديم استقالته لوزير التموين، وذلك على خلفية قضية فساد بالوزارة تم الإعلان عنها.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن مقاتلات من طراز Su-35S تابعة للقوات الجوية الروسية رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين طوال الرحلة إلى أبو ظبي.
نشرت "كتائب عزالدين القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام المقاتلين مع آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة.
أفادت مراسلة RT بأن غارات جوية إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي استهدفت أطراف حرش بلدة كونين في جنوب لبنان.
أعلنت كتائب القسام خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في غزة، وتدمير23 آلية عسكرية كليا في خانيونس وبيت لاهيا، وإيقاع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقوات الجيش الإسرائيلي وهي تمد أنابيب المياه من البحر، في ما يبدو أنه محاولة لإغراق أنفاق حركة "حماس" في قطاع غزة.
أعلنت السلطة القضائية في إيران أن محكمة إيرانية حكمت على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات بقيمة نحو 50 مليار دولار لاغتيال أبرز قادتها العسكريين اللواء قاسم سليماني عام 2020 بالعراق.
دشن نائب رئيس الدولة الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم.
أوضح الدكتور يفغيني بوبوف أخصائي الأمراض الصدرية، كيف يمكن مكافحة السعال المستمر لفترة طويلة.
يقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي بولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.
وصفت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك، الرئيس الأمريكي جو بايدن بانه "صهيوني محب لإسرائيل".
حقق علماء صينيون إنجازا هاما في ابتكار أول لقاح، يقولون إنه يمكن أن يعالج أعراض التوحد، من خلال تحرير القاعدة الجينية داخل الدماغ.
أظهرت لقطات هبوط مقاتلات روسية من طراز سو-35 إس رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين خلال رحلته إلى الإمارات، في مطار أبو ظبي.
صرح رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، بأنه تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS"، بعد فقدانها التوجيه إثر عطل خلال عبورها للقناة.
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن واشنطن انفصلت عن الواقع بحديثها عن احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية والأمريكية.
قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء، إن القوات لم تحاصر بعد منزل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، مكذبة بذلك تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول "تطويق المنزل".
اندلع حريق في محرك طائرة شحن روسية من طراز "تو-204" عقب إقلاعها من مطار أولان أودي في جمهورية بورياتيا الروسية.
أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والسعودية تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما حملته من معان، والتوقيت الذي جاءت فيه.
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
علقت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية لورا ريتشاردسون على اهتمام واشنطن بغويانا منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها مع فنزويلا، والغنية بالموارد الطبيعية والنفط.
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، يوم الأربعاء، على السماح "بزيادة الحد الأدنى" لدخول الوقود إلى قطاع غزّة "لمنع وقوع انهيار إنساني بالمشافي وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ومسؤوليها سيحاسبون عاجلا أم أجلا على كل ممارساتهم في فلسطين، مشيرا أن نتنياهو لن يستطيع الإفلات من الحساب.
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل جديدة حول "خطط "حماس" لخداع إسرائيل ومنحها شعورا زائفها بالهدوء" قبل عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المعارضة الجمهورية "تطلق النار على ركبة أوكرانيا" من خلال ربط تخصيص أموال جديدة بتنفيذ مطالبها الصارمة لإصلاح الحدود والهجرة.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده وبقوة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوته لمجلس الأمن بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تنفيذ الطيارين الروس تحليقا بمقاتلات "سو-35 إس" فوق أبو ظبي التي رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين في جولته إلى الإمارات والسعودية يوم الخميس.
أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أن الإمارات تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي يبحث قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي.
انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد ان استمرت لأكثر من 3 ساعات.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تغلغل المسلحين الفلسطينيين، شيئًا فشيئًا، في منطقة نشاط حزب الله.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لروسيا في العالم العربي.
وفقا للدكتورة بولينا جورافليوفا، خبيرة التغذية الروسية، الإفراط في تناول اليوسفي يهدد الشخص بمشكلات صحية وتطور أمراض خطيرة.
حصلت شركة "سوخوي" الروسية، على براءة اختراع مقاتلة "سو-75، كش مات"، الخفيفة القابلة لاستبدال قمرة القيادة برأس قتالي.
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن "مقاتلي حركة حماس أعطوا الأسرى مهدئات قبل الإفراج عنهم" في صفقة التبادل كي "يبدوا سعداء".
أعلن جهاز الاستخبارات الأوكرانية التابع لوزارة الدفاع مسؤوليته عن مقتل العضو السابق في البرلمان الأوكراني (الرادا) إيليا كيفا.
شهد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "فيكتور" الروسية خلال معرض EDEX 2023.
قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون في برنامجه على موقع X إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تكذب بتأكيدها علنا "احتمال هزيمة روسيا في النزاع مع أوكرانيا بفضل الدعم الغربي".
أحيت الخارجية الروسية الذكرى 35 لضحايا زلزال مدينة سبيتاك الأرمنية الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا، ودمّر زهاء 9 ملايين متر مربع من المساكن، ما يمثل 20% من مساكن الجمهورية.
ودع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء محادثات بينهما استمرت لأكثر من 3 ساعات في قصر اليمامة الملكي بالرياض.
علقت وزارة الحارجية الصينية اليوم الخميس على انسحاب إيطاليا من مبادرة "حزام واحد - طريق واحد".
استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل مساء اليوم الأربعاء إلى الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.
رصدت جريدة "اليوم السابع" المصرية وصول أول قطار سيعمل بشبكة القطارات السريعة في مصر على الخط الأول للقطار السريع العين السخنة العلمين مطروح.
أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي THAAD ومقاتلات F/A-18 Hornet ومروحيات Apache وBlack Hawk.
ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق من أن روسيا ستقوم بمهاجمة دول في حلف الناتو وذلك بعد إعلان موسكو الانتصار في أوكرانيا.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات الغربية، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يبطئ عملية التنمية الاقتصادية في روسيا.
رحبت فلسطين بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة ما يشهده قطاع غزة.
قال رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أورا ديفلوبرز"، إن الشركة تتفاوض مع جهات حكومية عراقية على بناء مدينة كاملة خارج بغداد باستثمارات ضخمة للغاية.
نشرت "كتائب عزالدين القسام" مقطع فيديو يظهر عملية رصد مجموعة من الخيام وداخلها عدد من الجنود الإسرائيليين قبل أن تزرع حولها عبوات ناسفة وتقوم بتفجيرها.
قال العسكري الأوكراني الأسير ألكسندر غرياديل، إنه وقع في قبضة القوات الروسية بعد أن قام سائق مدرعة ثمل بنقله عن طريق الخطأ مع مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى موقع روسي.
قالت تقارير صحفية إن جولة نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" في أوروبا، ربما تكون بين أسباب هبوط نادي أولمبيك ليون العريق إلى الدرجة الثانية.
أعلنت "كتائب القسام" استهداف مقاتليها "غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مم".
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن القوة الصاروخية التابعة لها أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة إيلات (أم الرشراش) جنوبي إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل عسكريين إضافيين في معارك غزة، وارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر.
انتخب أستاذ القانون الدولي العام التونسي هيكل بن محفوظ، قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للعهدة 2024-2033، ليصبح أول قاض عربي في المحكمة منذ عام 2002.
صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان بأنه لا يستطيع أحد فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن الدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات للحفاظ على أرضها وأمنها القومي.
أعلن الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا