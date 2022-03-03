العملية الروسية في أوكرانيا مستمرة.. ما مصير التقدم بالمفاوضات؟

جولة ثانية من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، انتهت إلى توافقات ملموسة مع التأكيد على شمولية النقاشات التي تناولت القضايا الانسانية والعسكرية ومستقبل التسوية السياسية.

إذ أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن وزارتا الدفاع الروسية والأوكرانية توصلتا إلى صيغة مشتركة لتنظيم عمل الممرات الآمنة تشمل وقفا إطلاق النار خلال عمليات إجلاء المدنيين وضمان إيصال الأدوية والأغذية وعقد جولة ثالثة من المفاوضات خلال أيام.

من جانبه أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك التوصل إلى التفاهمات المعلنة رغم عدم تحقيق الجانب الأوكراني النتيجة التي كان يأمل بها.. في انتظار إقرار نتائج المباحثات على أعلى المستويات في كييف.

عقد الجولة الثانية من المفاوضات تزامن مع مباحثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلالها بوتين أن العملية الروسية ستستمر وأن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية في الموقف التفاوضي الروسي.

فهل تجد تفاهمات الجولة الثانية طريقها إلى التطبيق؟