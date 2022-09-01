العراق.. صراع مراجع ام اقتتال على المال؟

تاريخ النشر:01.09.2022 | 19:11 GMT | أخبار العالم العربي
مع الكاتب والباحث في الإسلام السياسي رشيد الخيون
كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي الأخير لمطاري حلب ودمشق في سوريا مساء أمس الأربعاء.
أفادت وسائل الإعلام المصرية فجر الخميس، بجنوح سفينة ضخمة في قناة السويس، والمحاولات جارية لتعويمها.
قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، إن محرك البحث "غوغل" أصبح "سلفي الهوى وإخواني المزاج".
كشف فيديو عن وجود أسطول من السيارات لكبرى العلامات التجارية مخبأة في أحد الكراجات في مول مهجور.
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية حوالي الساعة 06:00 (بتوقيت موسكو) صباح اليوم الخميس، 1 سبتمبر، بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإلغاء تعيين قضاة في النيابة الإدارية بعد أيام من إصدارها.
أثارت خطة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لـ"تنظيم علاقات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"، حفيظة مواطنيها على"تويتر".
ابتكر علماء جامعة كولومبيا البريطانية، دواء يؤخذ عن طريق الفم مضادا لمرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل الذي شغل منصب وزير الخارجية في السعودية على مدى 40 عاما وما قاله بمقابلة سابقة لـشبكة CNN حول غزو العراق.
حذف مقر قيادة القوات البرية لحلف "الناتو" LANDCOM من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تهنئته لتركيا بيوم الانتصار على اليونان في آسيا الصغرى عام 1922 بعد احتجاج اليونان.
صرح مفتش الجيش الألماني إبيرهارد تسورن، بأنه "لا تجدر الاستهانة بالقوة العسكرية الروسية، وقدرة الجيش الروسي القتال على جبهات مختلفة، لاسيما في ظل قدراته الجوية الهائلة".
في تحذير غير معتاد، شددت تايوان على أنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوي والتوغلات العسكرية في مياهها الإقليمية من جانب الصين.
علقت سفارة روسيا بالقاهرة على تأثير الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على دول الشرق الأوسط على تعاون روسيا مع بلدان المنطقة.
فقد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، ثقة عملاء المكتب، بعد استقالة مسؤول متهم بحماية الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، من تحقيق جنائي.
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين ودع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في المستشفى، ووضع الزهور فوق التابوت.
يعرف فيتامين B12 بأنه أساسي جدا ولا يستطيع الجسم صنعه، وأنه يلعب دورا حاسما في حماية الأعصاب، فما أفضل المصادر لفيتامين B12؟
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني عن تفاصيل "احتجاز وإطلاق" سفينة تابعة للقوة البحرية الأمريكية في مياه الخليج، بحسب ما ذكرته وكالة إرنا.
يحتل الجيش الفرنسي المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش في أوروبا، والمرتبة السابعة على مستوى العالم، فيما تحتل روسيا المرتبة الأولى أوروبيا والثانية عالميا وفقا لتصنيف globalfirepower.
كتب الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، في "فزغلياد"، حول أسباب إصرار كييف على تطوير الهجوم المضاد وضآلة فرص نجاحه.
أفادت إدارة منطقة زابوروجيه بتسجيل محاولة إنزال لقوات أوكرانية في مدينة إنيرغودار بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.
قطعت شركة "غازبروم إكسبورت" يوم الخميس إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استمرار الحوار مع روسيا، وحث على التحدث مع كل من "لا نتفق معه"، وأن لا تكون تركيا هي القوة الوحيدة التي تتحدث مع موسكو.
أفادت وزارة الدفاع التايوانية بإسقاط طائرة مسيرة مجهولة في منطقة كينمين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام.
نشرت وزارة الدفاع الروسية آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
قال الصحفي الأمريكي رود درير في مقال بصحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف"، إن نبوءة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن ندم أوروبا باعتمادها على النفط والغاز الروسي تحققت.
كشف الخبير العسكري الروسي إيغور نيكولين، الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لماذا شنت أوكرانيا الهجوم المضاد ولماذا فشلت.
يعد "واتس آب" وسيلة بسيطة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. ويمكن الآن تجنب مشكلة حذف الرسائل المهمة عن طريق الخطأ من خلال استرداد دردشة "واتس آب" على كل من iOS و"أندرويد".
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3% (300 نقطة أساس) إضافية قبل نهاية العام الجاري.
قتل شخص وأصيب 22 آخرون، اليوم الخميس، جراء حادث انقلاب حافلة في طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي.
تحدث الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن كيفية وقوع ابنته في فخ محتال، تمكن من سرقة بيانات بطاقتها المصرفية في العام الماضي، إلا أن النقود أعيدت في نهاية المطاف.
أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن وضع اسماء 5 يمنيين على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء.
صرح العقيد المتقاعد، دوغلاس ماكريغور، بأن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على العودة إلى حدودها السابقة، والبيت الأبيض يعلم ذلك.
أظهر استطلاع للرأي أن حوالي نصف البريطانيين يعتبرون أن رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون أساء لمنصبه، في أسوأ تصنيف لأي زعيم بريطاني منذ الحرب العالمية الثانية.
غادر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، محطة زابوروجيه النووية، رفقة جزء من الوفد الذي وصل معه.
أصدرت هيئة قناة السويس بيانا بعد نجاحها في تعويم سفينة ضخمة علقت في الممر الملاحي للقناة مساء أمس الأربعاء.
أعلنت الدكتورة أولغا بينتشوك، أخصائية طب الأعصاب، أن مشكلات الذاكرة قد تشير إلى الاكتئاب وورم في الدماغ.
طلب قيس الخزعلي، زعيم حركة "عصائب أهل الحق"، من أنصاره غلق كافة مكاتب العصائب حتى إشعار آخر.
انتزع فريق ليفربول فوزا ثمينا من ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1) في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كتب الضابط في الجيش الأمريكي، برنت إيستوود، عن حصول البحرية الروسية مؤخرا على غواصة نووية جديدة من طراز BS-329 "بيلغورود" وهي مجهزة بأحدث المعدات.
فشلت المباحثات السرية بين قطر وإسرائيل قبل إتمام مكالمة هاتفية كان مخططا لها بين وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية، يائير لابيد.
صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بأنه سيستقبل من منصبه إذا انتقل لاعب نادي فيوتشر، محمد رضا بوبو، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كتبت صحيفة "بلومبرغ" أن الرئيس الروسي بوتين يتحدى الغرب بدعوته الجيوش الصينية والهندية إلى المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" التي تجري وقائعها الآن في شرق روسيا.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شمال غربي سوريا، سبق هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، حيث تشهد عاصمة الولاية جاكسون، أزمة في المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن جزءا من الصواريخ لراجمات صواريخ "HIMARS" والتي يبلغ مدى تحليقها 300 كيلومتر، قد وصل إلى الأراضي الأوكرانية.
هاجم حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، "الإطار التنسيقي" كما دعا إيران إلى "كبح جماح بعيرها في العراق".
وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيه النووية
رغم كونه في المشفى منذ أكتوبر 2021، أدلى الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي أمس الثلاثاء، بعدد من التصريحات في الأشهر الأخيرة معلقا على أبرز القضايا العالمية.
العربة الروسية لدعم الدبابات (ترميناتور) قادرة على التصدي لنيران منظومات "جافيلين" الأمريكية المضادة للدبابات.
تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن "مشروع القرن" في مصر والذي سيحدث نقلة كبيرة في حياة المصريين.
احتفل أنصار الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، بالذكرى الـ 53 لثورة الفاتح من سبتمبر.
واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عروضه القوية مع فريقه الجديد مانشستر سيتي خلال مباراته أمام ضيفه نوتينغهام فورست، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قال سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الذي يترأس كذلك الجمعية التاريخية الروسية، إن ميخائيل غورباتشوف واجه تحديات خارجية وداخلية عديدة لم يجد الرد المناسب لها.
نجحت هيئة قناة السويس فجر الخميس، في إعادة تعويم ناقلة البترول التي تحمل علم سنغافورة بعد جنوحها في القناة، خلال الساعات الماضية.
واصلت القوات المسلحة المصرية تنفيذ حملة كبرى في الصحراء الغربية لإزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية، حيث تمثل الصحراء 22% من إجمالي مساحة مصر.
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، بأن دول مجموعة "أوبك+" وكذلك الهند والصين لم تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا.
أفادت مصادر في موسكو بمصرع رئيس مجلس مدراء شركة "لوك أويل" النفطية، رافيل ماغانوف، اليوم الخميس، جراء حادث سقوطه من نافذة المستشفى المركزي للمدينة في غرب موسكو.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا برفض الطلب المقدم عوض رشيد إبراهيم مطر (فلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين في 18 يناير 1954 لاكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته لدواع أمنية.
تمكنت قوات الأمن المصرية من تحديد أماكن تواجد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مرتكبي واقعة إطلاق النيران، تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة في الأقصر.
كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، ملابسات مقتل المواطن أمجد السيد البدوي حسين (58 عاما) في مدينة الرياض السعودية، نتيجة تعرضه لنزيف حاد في المخ وكسر بالجمجمة.
قال رئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إن بلاده ستطالب ألمانيا بأكثر من تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية.
كشف الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف الفروق بين الكدمات التي تظهر على الجلد، مشيرا إلى أن بعضها قد يشير إلى مشكلات في الدم.
طلب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر، لمناقشة قصف محطة زابوروجيه، والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر ستسدد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
قالت صحيفة Die Welt، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اقترحت خطة جديدة من أربع نقاط لبناء علاقات مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب أطلق بلا خجل العنان لحرب هجينة ضد روسيا في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن ينجح في إضعاف روسيا، كما لم ينجح أحد في الماضي.
ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن الأجهزة الأمنية الكندية تسترت على تهريب جاسوس كندي "عروس داعش" شميمة بيغوم إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما كانت بريطانيا تبحث عنها دوليا.
قال مراسل RT في سوريا مساء يوم الأربعاء إن دوي انفجارات سمع في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها، مشيرا إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.
كشفت تقارير إسرائيلية يوم الثلاثاء عن اختراق هاتف رئيس جهاز الموساد ديفيد برينع من قبل قراصنة، "مرتبطين بإيران".
يعتبر اختراق البيانات من أخطر ما يمكن أن يواجهه أصحاب الهواتف والأجهزة الذكية اليوم، فما هو السبيل لحماية الأجهزة من هذا الخطر؟
أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن تأييده لتصريحات وزير الطاقة السعودي حول أن أسعار العقود الآجلة للنفط بعيدة عن الواقع، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة بسبب العقوبات.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن كل خطوة يجب أن تهدف إلى تعزيز روسيا في الداخل وحول العالم.
أعلنت شركة كالينينغراد لاستخراج الكهرمان التابعة لمؤسسة "روس تيخ" عن العثور على قطعة كهرمان بداخلها يعسوب كامل عمره 50 مليون عام.
رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على إعلان وزارة العدل أن الأخير قد يكون "خبأ ملفات على الأرجح" لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه، متهما الوزارة بـ"تجريم" حيازته لسجلات رئاسية.
ذكرت شبكة CBS الأمريكية، الأربعاء، موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذي سيتم في ساعات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مطاري دمشق وحلب إن إسرائيل تلعب بالناروتعرِض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة للتفجيروستدفع الثمن
رفضت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس، القول ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب "صديقا أم عدوا" لبلادها، وذلك بعد إثارتها الجدل في تصريح مماثل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أحبطت عملية استفزازية خططت لها قوات كييف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قال جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، إنه توجد حاجة ماسة للعودة مجددا إلى حقبة التعاون متبادل المنفعة بين روسيا والغرب، والتي بدأت في عهد ميخائيل غورباتشوف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال يومين من هجومها المضاد الفاشل في الجنوب، تجاوزت 1700 فرد و150 قطعة من المعدات العسكرية.
نشر الكاتب، تيد سنايدر، من صحيفة The American Conservative مقالا أشار فيه إلى بدء الدول الغربية في الحد من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وزيادة التجارة مع روسيا.
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على رمي وزيرين لبنانيين للحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.
تتسابق الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا)، على تعزيز صفوفها
بلاعبين جدد وبيع آخرين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن جهود وقف تقدم إيران نحو السلاح النووي، وهنأه على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا.
أفادت صحيفة il Tirreno بأن مواطنين روسا يقيمون في لندن، استأجروا فيلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة فورتي دي مارمي الإيطالية.
أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بأن المملكة المتحدة تواجه وضعا اقتصاديا صعبا قد يجبرها على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها.
يقتل السرطان الملايين كل عام حول العالم، على الرغم من الجهود الرائدة لاستئصاله. وإلى غاية التوصل إلى علاج، يظل الحد من المخاطر أمرا في غاية الأهمية.
خطف البرتغالي فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد، الأضواء في الوقت القاتل للقاء الذي جمعه مع ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1) أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن ظهور قوات الناتو على أراضي أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع حرب نووية.
دعا رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مواصلة تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.
بعد 14 عاما من التطوير، حصلت أول سيارة رياضية طائرة ثلاثية العجلات في العالم - Switchblade - أخيرا على الموافقة لبدء اختبار الطيران.
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية بإمارة أبو ظبي، طالب فيها إلزام زوجته بتعويضه بـ65 ألف درهم (نحو 18 ألف دولار).
قالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي إن 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باتت بدون إمدادات الغاز الروسي.
أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن أكثر أنواع الأطعمة ضررا، هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والملح.
خسرت القوات المسلحة الأوكرانية غالبية الدبابات التي شاركت في الهجوم المضاد الفاشل في جنوب أوكرانيا، بما فيها الدبابات البولندية سوفيتية الصنع.
أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الخميس، بأن اشتباكات اندلعت في محافظة البصرة الليلة الماضية بين جماعتين مسلحتين.
شهد شرب عصير الليمون مع القليل من الماء انتشارا واسعا بين أولئك الذين يبحثون عن إزالة السموم من أجسامهم وحرق الدهون.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 55 شخصا من كبار العسكريين والسياسيين والشخصيات العامة الكندية.
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