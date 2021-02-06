الجنرال إيفاشوف: الخطر الوجودي للولايات المتحدة هو بداخلها

هل يعرف العسكريون الأمريكيون ما لا يعرفه العسكريون الروس والصينيون؟ لماذا يتحدث أميرال أمريكي عن احتمال نشوب حرب نووية مع روسيا أو الصين؟

هل يؤيده أحد في الإدارة السياسية الجديدة في واشنطن؟ هل يتوقع الأمريكيون أن تواجه روسيا خطراً يهدد كيانها؟ ما هو الخطر الوجودي بالنسبة للولايات المتحدة؟ وماذا سيحدث لو تنازلت روسيا عن مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز إلى أوروبا؟

ضيف أرتيوم كابشوك في برنامج "أبعاد روسية" رئيس أكاديمية الدراسات الجيوسياسية ليونيد إيفاشوف.

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