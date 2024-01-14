الطريق إلى العقل. الكنيسة بين رفض المعطيات العلمية وتطويع النص المقدس
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لماذا حدثت الثورة في فلسفة الطبيعة بعد حركة الإصلاح في المسيحية؟ لماذا عارضت الكنيسة فكرة كروية الأرض ومركزية الشمس؟
هذا ما سنتحدث عنه مع ضيف الحلقة رئيس قسم فلسفة ومنهجية العلوم بجامعة موسكو الحكومية البروفسور تاراس فارخوتوف متابعة لسلسلة الحوارات حول تاريخ العلم. ويعكس الحوار مضمون سلسلة محاضراته في كلية الفلسفة عن مسار عقلنة الوعي البشري وتحوله التدريجي من التفكير السحري الخرافي إلى الإدراك المعرفي العقلاني والتجريبي.