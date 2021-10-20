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أبعاد روسية

الطاقة والسياسية: العب على حافة الهاوية

أخبار العالم

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ضيف الحلقة قسطنطين سيمونوف، المدير العام لصندوق أمن الطاقة القومي.

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