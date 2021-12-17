الطائرات المسيّرة الإيرانية.. تهديد خطير للجيشين الإسرائيلي والأمريكي؟
المسيرات الإيرانية، عنوان لهواجس أميركية ـ إسرائيلية متعاظمة. فهي باتت قادرة على شن هجمات أكثر دقة وفق مسؤولين أميركيين.
كل هذا ربما يشكل بالنسبة للإيرانيين شهادة على جودة صناعتهم العسكرية ودليلا على تقدمهم التقني المستمر. وللدلالة على أسباب الهواجس الأميركية، يكفي أن ننظر إلى استخدام هذه الأسلحة في أكثر من منطقة، وضد سفن في مياه الخليج، واتهامات توجه لإيران أو حلفائها بالمسؤولية عن هذه الهجمات. ويبدو من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن هذه الطائرات، ستستخدم لتحقيق هدف إيراني بإخراج القوات الأميركية من قاعدة التنف في سوريا..
كيف ستواجه واشنطن وتل أبيب هذا السلاح الإيراني الخطير؟ وما هي خياراتهما في هذا الإطار؟ وهل وصل هذا السلاح إلى مستوى السلاح الاستراتيجي بيد إيران؟
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