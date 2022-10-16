الصين تهدد.. لا نستبعد خيار القوة لضم تايوان

في مؤتمر مفصلي للحزب الشيوعي الصيني ترسم خلاله الخطوط العريضة لسياسات البلاد لخمس سنوات مقبلة ويمهد الطريق أمام الرئيس شي جي بينغ للحصول على ولاية رئاسية ثالثة، برزت شعارات المئوية الجديدة في ما حمله خطاب شي جي بينغ من مساعي لتعزيز مكانة الصين الاقتصادية وتطوير قدراتها العسكرية ودورها على الساحة الدولية.

بهذا الصدد أعلن الرئيس الصيني تمسكه بتحقيق وحدة البلاد مشيرا إلى أن بكين لن تتخلى عن خيار القوة في السعي لضم تايوان.. وستعمل على بناء جيش متطور على المستوى عالمي في أفق الاحتفاء بمئوية الجيش.

فما الذي يحمله المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني من ثوابت ومتغيرات؟

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