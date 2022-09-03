الصين تهدد.. صفقة أسلحة أمريكية لتايوان

على وقع صفقة أسلحة أمريكية إلى تايوان.. توجه الصين رسائل شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة متوعدة بإجراءات مضادة ضد واشنطن إذا لم تتراجع عن تلك الصفقة مع تايبيه،

وبينما تؤكد بكين أن الطرف الأمريكي يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية من خلال بيع الأسلحة لتايوان، تشدد تايبيه في الوقت نفسه أنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوي والتوغلات العسكرية في مياهها الإقليمية من جانب الطرف الصيني.

فإلى أي مسار تتجه الأحداث في تلك المنطقة؟ وما هدف واشنطن من ضخ مزيد من الأسلحة إلى تايوان؟

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