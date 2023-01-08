الصين تفتح حدودها بعد 3 سنوات من القيود.. ما السبب؟

وأخيراً رفعت الصين قيود كورونا بعد ثلاث سنوات على فرضها. فعلتِ الجائحةُ فِعلَها في الصين كما في أنحاء العالم، لكن الإغلاقَ الصيني كان الأطول والأقسى.

الآن يتنفس المواطنون الصينيون الصعداء مع القدرة على التحرك بحرية. تتنفس سلاسل الإنتاج العالمية الصعداء، مع توقع عودة النشاط إلى الاقتصاد الصيني، الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره. لكن رفع القيود في الصين قوبل بعدم ترحاب في بعض الدول، حيث تم فرض قيود على الوافدين من الأراضي الصينية. هل في الأمر محاذيرُ طبية أم أنها سياسة دعت الصينُ الابتعاد عنها؟ وكيف سيتأثر الاقتصاد العالمي مع عودة الصين إلى العمل؟

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