الصين تحذر.. سنسحق من يعرقل الوحدة مع تايوان

توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمكافحة أي نشاطات انفصالية لجزيرة تايوان واتخاذ إجراءات قوية ضد أي تدخل أجنبي في الشؤون الصينية..

بكين اتهمت الولاياتِ المتحدة بإرسالِ إشاراتٍ خاطئة وخطيرة للغاية بشأن تايوان، بعد أن أبلغ وزير ‏الخارجية الأمريكي نظيره الصيني أن الحفاظ على السلام ‏والاستقرار في تايوان أمر مهم للغاية ...

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حذر من أن الناتو قد يرسم في المستقبل القريب خط دفاع جديدا له في بحر الصين الجنوبي... وأضاف أن إعلان النيتو بأنه ملتزم بأمن المحيطين الهندي والهادئ، لا يترك مجالا للشك بأن خط الدفاع التالي للنيتو سيمر عبر بحر الصين الجنوبي ... وعلى غرار التصريحات بشأن أوكرانيا أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن عزم لندن على العمل مع حلفائها للتأكد من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها أمام الصين ...فما دلالات التحذير الصيني شديد اللهجة إزاء التدخلات الغربية في تايوان ؟ .. وهل يمضي الغرب في طريق مواجهة عسكرية أخرى مع الصين ؟ .

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