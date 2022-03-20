الصين تحذر.. توسع الناتو سبب أزمة أوكرانيا؟

رغم تهديدات واشنطن المستمرة لها، تصر بكين على تحميل الغرب مسؤولية الأزمة الأوكرانية بمحاولات الناتو محاصرة قوة نووية بحجم روسيا من خلال إصراره على التوسع شرقا

والتمسك بعقلية الحرب الباردة، الخارجية الصينية انتقدت مجددا العقوبات المفروضة على روسيا بينما تهدد الولايات المتحدة بأن تطالها العقوبات حال تقديمها أي نوع من الدعم لموسكو فيما لا يرى أكثر المتفائلين في أمريكا أي مجال لرضوخها

كيف تتلقى واشنطن الرسائل الصينية؟ وهل تتأثر بكين حال استخدام الورقة الاقتصادية ضدها؟

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