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الصين تحذر بايدن.. ما وراء دعم واشنطن العسكري لتايوان؟

أخبار العالم

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فيما تواصل واشنطن استدارتها الاستراتيجية نحو جنوب شرق آسيا لمواجهة صعود التنين الصيني، يزداد المشهد سخونة في المنطقة.

لا يتردد الرئيس الأميركي جو بايدن بتأكيد أن واشنطن ستستخدم القوة العسكرية إن تعرضت جزيرة تايوان لهجوم صيني. تقابل بكين هذا الموقف بريبة بالغة وموقف حازم بأن لا تنازل أبدا عن مصالحها الحيوية ولا مجال أبداً للمساومة عليها.

هل هو مجرد تثبيت لخطوط حمر متوازية؟ أم أن هذه المواقف قد تجد ترجمة عملية على الأرض مع ما يحمله ذلك من مخاطر على المنطقة والعالم؟ وهل بدأت ترتسم ملامح الكباش الصيني الأميركي؟ وماذا عن باقي الأطراف على الساحة العالمية، تحديداً أوروبا، المرتبطة سياسياً وعسكريا بواشنطن والمتشابكة مصالحها الاقتصادية بعمق مع الصين؟

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