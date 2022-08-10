الصين تحذر.. القوات الأمريكية تحشد قرب تايوان

الصين لن تتخلى عن القوة في حال فشل إعادة التوحيد مع تايوان بالطرق السلمية، تقول بكين وتؤكد انها تحتفظ بحق الرد على ما وصفتها باستفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة وقوى خارجية..

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن المناورات العسكرية بالقرب من تايوان تمت بنجاح دون الإشارة لسحب قواتها من هناك، بينما تتحدث أوساط صينية عن محاولات أمريكية لاستنساخ سيناريو أوكرانيا وتطبيقه على تايوان من أجل إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار العالمي وهو ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول الدور الأوروبي والأممي..

ما احتمال ضم تايوان بالقوة؟ وهل بات تراجع الصين مستحيلا؟

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