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استوديو بيروت

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. حرب غزة فشل أمريكي بحل الدولتين

أخبار العالم

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منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما دخلت قضية فلسطين الى دوائر الأمم المتحدة، وأصبحت الشغل الشاغل لعواصم القرار في العالم..

ولا تزال إلى يومنا هذا عصية على الحل، لا بل تزداد تعقيداتها مع مرور الزمن. نتناول في هذه الحلقة من استديو بيروت المحطات الأبرز في تاريخ القضية الفلسطينية.. في محاولة لقراءة آفاق هذا الصراع وإمكانيات الحل السلمي مع ضيفنا عضو الهيئة الإدارية اللبنانية للتاريخ الباحث الدكتور جمال عرفات.

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