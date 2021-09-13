السيسي يلتقي بينيت.. علاقة رهن بأمن المنطقة؟

في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ أكثر من عشر سنوات، وصل نفتالي بينيت إلى شرم الشيخ حيث أجريت مباحثات تناولت حسب الجانب المصري دعوة من السيسي إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل استنادا إلى حل الدولتين.

من جانبه اعتبر بينيت اجتماع شرم الشيخ أساس علاقات ثنائية عميقة تمضي قدما، كما أشاد بدور القاهرة في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة والمساعدة على عقد صفقة لتبادل الأسرى.

فما هي دلالات الزيارة؟ وما وقعها على التهدئة وباقي الملفات المرتبطة بالوضع في قطاع غزة؟