السيسي يدعم قرارات الرئيس التونسي..ما الهدف؟

في زيارة قادته إلى قصر قرطاج حيث التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة نقلها عن الرئيس عبد الفتاح السيسي التأييد الكامل للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد مع تأكيد الثقة في قدرة الرئيس التونسي على قيادة المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة.

زيارة الوزير المصري تأتي في خضم حراك ديبلوماسي عربي وإقليمي كان آخره اتصال هاتفي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلاله لنظيره التونسي أهمية استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات وحماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون.

بالتفاصيل نبحث هذه المواقف الدولية بعد العرض التالي.