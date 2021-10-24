السيسي يحذر.. هل تندلع حرب مياه بسبب سد النهضة الإثيوبي؟

يختصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده من أزمة سد النهضة بأنها تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأنه

ويكرر التحذيرات من حرب مياه تلوح بالأفق مع دولة المنبع أثيوبيا..



فالخلافات كبيرة بين أقطاب الأزمة العواصم الثلاث القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا التي فرضت الملء الثاني منذ أشهر كأمر واقع أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى، مع حديث القاهرة على الطرف الآخر عن أنها أكثر الدول جفافا في العالم..

فهل كلام السيسي هو تهديد أم أنه لتسكين القلق الشعبي؟ ما هي خياراتُ القاهرة وأديس أبابا للتعامل مع الموضوع وهل خرجنا من أطر التلويح بالقوة العسكرية؟ هل من بدائل أمام مصر والسودان لتأمين المياه للسكان؟

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