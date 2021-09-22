السيسي يحذر.. من يهدد أمن واستقرار المنطقة؟
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من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده ورسائلها بخصوص أزمة سد النهضة.
السيسي اتهم اثيوبيا بتبنيها المنهج الأحادي وفرض سياسة الأمر الواقع الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مطالبا بالتعامل مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها.
وفي أديس أبابا كشف جهاز المخابرات الإثيوبية أنه "لعب دورا" في عملية الملء الثاني لسد النهضة وإحباطه تهديدات لأمن إثيوبيا.
نبحث في هذه المواقف وانعكاسها على مسار المفاوضات.
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