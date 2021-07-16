السيسي يحذر.. المساس بأمن مصر القومي خط أحمر

نقاط ثلاث كانت الأبرز في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي شغل ملف سد النهضة الحيز الأكبر منها.

أولها ان قلق المصريين مشروع لكن مصر دولة كبيرة لا يليق بها القلق، وثانيها ان الأمن القومي المصري خط أحمر لن يسمح بالمساس به، وثالثها رسالة الى السودان واثيوبيا بضرورة العمل على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

بالتوازي تعرب السودان عن املها في إيجاد مخرج للازمة عبر مجلس الامن، بعد نجاحها كما تقول لحشد دعم دولي، لترد الجارة الخصم أثيوبيا بأنها مستهدفة من أطراف عدة ليس في ملف السد وحده وانما في أزمة الحدود واقليم تيغراي أيضا.

ما هي الخيارات المصرية والسودانية؟ وهل سيحمل الموقف الأثيوبي أي تغير بناء عليها؟

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