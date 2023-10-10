السيسي يحذر.. التصعيد في فلسطين خطير ولن نسمح بتصفية القضية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد الحالي على الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن أمن مصر القومي مسئوليه الأولى ولن يتهاون أو يفرط فيه تحت أي ظرف..

وجدد الرئيس السيسي التزام بلاده بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل قصف عنيف غير مسبوق استهدف المدنيين ودمر أحياء سكنية كاملة، مخلفا تسعمئة قتيل حتى الآن من بينهم مئتان وستون طفلا.. فما هي أسباب فشل تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل؟ وهل يتحرك العالم لوقفِ سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، وعقلنة الرد العسكري الإسرائيلي وحماية المدنيين؟

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