السيسي يحذر إسرائيل من اجتياح رفح.. كارثة إنسانية مقبلة

من جديد تحذير مصري من اجتياح رفح في الوقت الذي يعاني في سكان القطاع من أوضاع غير إنسانية امتدت لشهر رمضان الكريم،

وفي الوقت الذي لا تتوقف فيه تهديدات نتنياهو باجتياح وشيك فإن قذائفه لا تتوقف عن حصد أرواح المئات من المدنيين النازحين سواء في نومهم أو أثناء اصطفافهم في طوابير للحصول على المساعدات الشحيحة.

فما هو المغزى من استمرار التهديدات الإسرائيلية رغم الضغوط الدولية؟ وهل تمكن لإقرار آلية الممرات البحرية أن تكون بديلا لمعبر رفح والمعابر البرية الأخرى؟

أسئلة أطرحها على ضيفنا في الاستديو اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية

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