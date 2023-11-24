السيسي وملامح دولة فلسطينية.. منزوعة السلاح بضمانات أممية

في طرحه لآفاق القضية الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت على مدار ثلاثين عاما دون تحقيق الكثير،

لافتا إلى ضرورة إحياء مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، الرئيس المصري وفي تصريحاته التي جاءت خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، أوضح أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية لا يصل إلى تحقيق المأمول بشأن دولة على حدود عام سبعة وستين، مبديا استعداد مصر لتأييد نشأة دولة فلسطينية منزوعة السلاح يُسند أمنها للأمم المتحدة أو حلف الناتو أو لقوات عربية أو أمريكية.. بهذا الصدد جدد الرئيس المصري رفض فكرة التهجير القسري لأهل غزة مؤكدا أهمية وجود مناطق آمنة في وسط وجنوب وشمال القطاع تسمح بتواجد من فقدوا منازلهم.

فما هي خلفيات وأبعاد الطرح المصري؟ وما مدى استعداد المجتمع الدولي وإسرائيل للانفتاح على مسار جديد للحل؟

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