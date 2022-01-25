السيسي وتبون.. ما مصير انعقاد القمة العربية في الجزائر؟

توافق على أغلب الملفات الإقليمية والدولية، هكذا جاء البيان الجزائري المصري المشترك الذي صدر في ختام زيارة عبدالمجيد تبون للقاهرة والتي تعد الأولى لرئيس جزائري لمصر منذ نحو 14 عاما.

ملف تأجيل القمة العربية التي كان مقررا انعقادها في مارس المقبل بالجزائر حظي بأهمية كبيرة في المباحثات حيث اتفق البلدان على ضرورة توسيع المشاورات بشأنها، وفي الملف الليبي أكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.



فما الزخم الذي يمثله هذا التنسيق المصري الجزائري؟ ثم ما القضايا التي تتباين فيها مواقف البلدين؟

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