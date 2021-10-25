السودان.. خطوة العسكر وعقبة التحذيرات الدولية

بغض النظر عن تسمية ما جرى في السودان بالانقلاب أو التصحيح لمسار الثورة، باتت الساحة أمام أمر واقع، عمادُه إمساك الجيش بمقاليد الحكم. هذه المرحلة يفترض أن تتشكل فيها حكومة كفاءات كما يقول عبد الفتاح البرهان، للوصول إلى تسليم السلطة لقيادة منتخبة عام 2023. عامان من محاولة التعايش بين مكونين، مدني وعسكري، وصلت خلالهما الأوضاع إلى حائط مسدود، يقول المتابعون إنه ما دفع بالجيش إنه ما دفعه للإطاحة بالمكون المدني. ويبدو أن معالم المرحلة لا تزال ضبابية، فهل ستتشكل حكومة؟ وهل يستطيع الجيش تطبيق خطته للمرحلة المقبلة؟ والأهم، ماذا عن المواطن السوداني؟ كل ذلك وعين الخارج تتابع باهتمام بالغ ما يجري في السودان..

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