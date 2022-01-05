السلطة مقابل المزادات.. كيف سلم يلتسن خيرات البلد لأرباب الأموال؟ أسرار مدير ديوان الرئيس

خلال الثلاثين عاما التي مضت منذ تفكك الاتحاد السوفيتي جرى البحث والتحقيق في أسباب الانهيار: الاقتصادية والسياسية والقومية.. وحتى الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسباب الشخصية ارتبطت، على وجه الخصوص، بالمواجهة بين رئيس روسيا بوريس يلتسين عام 1991، ورئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. وقد سجلنا في إطار برنامجنا عددا كبيرا من الحوارات مع أشخاص يعتبرون أن الأطماع الشخصية في السلطة للرئيس بوريس يلتسن شكل أحد أهم عوامل انهيار الدولة السوفيتية. ولكننا اليوم نلتقي، أول مرة، شخصية كانت آنذاك في الجانب الآخر من متراس المواجهة بين الزعيمين – الروسي والسوفيتي. إنه سيرغي فيلاتوف المدير الأسبق لديوان الرئيس الروسي بوريس يلتسين.