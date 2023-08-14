السلاح الروسي يثبت فعاليته.. ويفرض تحالفات استراتيجية جديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته خلال افتتاح منتدى الجيش ألفان و ثلاثة وعشرون بمقاطعة موسكو، قال إن روسيا منفتحة على تعميق الشراكة والتعاون العسكري مع الدول

التي تدافع عن مصالحِها الوطنيةِ وتسعى لبناء نظام أمني غير قابل للتجزئة .. من جانبه أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو أن الأسلحة الروسية أظهرت فعالية عالية خلال العملية العسكرية الخاصة.. الى ذلك قال المدير العام لشركة "روس أوبورون إيكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف إن روسيا تصدرُ منتجاتها العسكرية إلى أكثر من خمسين دولة، و أن العمليةَ العسكرية الخاصة رفعت اهتمام الشركاء الأجانب بالأسلحة الروسية، مشيرا إلى أن روسيا وقّعت في أول أيام منتدى الجيش، عقدًا لتصدير منتجاتها الحربية، بمبلغ يزيد على خمسِمئةِ مليونِ دولار.. فما هي آفاق التعاون تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وشركائها عبر العالم في ظل الخلاف بين موسكو والغرب، وما يظهره السلاح الروسي من فعالية في الميدان؟

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