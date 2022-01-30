السعودية وحزب الله اللبناني.. ما مصير حرب الاتهامات بينهما؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa9r
رد لبنان أصبح في جعبة الخليج، هكذا قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي أكد أن دول الخليج تسلّمت الرد اللبناني على المبادرة الكويتية
وأضاف أن الجهات المعنية سوف تدرسه قبل تحديد الخطوة المقبلة في الأزمة الدبلوماسية.
ومع عدم تضمن الرد اللبناني الذي صاغه عون وميقاتي أي بند يشير إلى تسليم سلاح حزب الله كما أكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، تثار أسئلة عن كيفية تعاطي الطرف الخليجي مع فحوى الرد وطبيعة تحركاته المقبلة.. وعن خيارات لبنان في المقابل في حال انهيار مبادرة الكويت..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.