السعودية والإمارات.. بايدن يجمد صفقات السلاح

تلقى قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا التوقيت اهتماما مضاعفا، فكل إجراء يفهم كمقدمة إيجابية أو سلبية لما ستكون عليه المسارات السياسية المرتقبة.

الخارجية الأمريكية جمدت بشكلٍ مؤقتٍ صفقة مقاتلات إف خمسة وثلاثون إلى الإمارات،

فضلا عن صفقة ذخائر متطورة للمملكة العربية السعودية التي طلبت التزود بقنابل خارقة للتحصينات.

ورغم وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإجراء بالروتيني وإعلان الإمارات أنه كان متوقعا، إلا أن ثمة من يرى في تجميد المبيعات إشارة على تغير في نهج إدارة بايدن مع الحلفاء التقليديين في المنطقة.

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