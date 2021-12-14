السعودية وإيران.. من يعرقل جدية الحوار حول ملفات المنطقة؟
استضافت العاصمة السعودية القمة الخليجية الثانية والأربعين في ظل تغيرات واستحقاقات سياسية مهمة وملفات ملحة تشهدها المنطقة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات
والأزمة اليمنية والسلم والأمن في المنطقة..
القمة جاءت بعد جولة خليجية لولي العهد السعودي، وجلسة حوار أمني بين السعودية وإيران عقدت في عمان بمشاركة خبراء من الجانبين... وفي أعقابِ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات الذي تقرع حكومته طبول الحرب ضد طهران..
نتئاج القمة تلخصت في ضرورة تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء بما يحفظ مصالحها ، وأن أي هجوم على إحدى الدول يعتبر هجوما على الدول الاعضاء.. فما هي سيناريوهات التقارب والمواجهة مع إيران؟ وكيف يمكن ضمان الامن الاقليمي في المنطقة؟
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