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هل من تنازلات سعودية في أي حوار مع إيران للبحث في حل ملفات المنطقة؟

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كل طرف يرهن الحوار بتغير سياسة الآخر، الخارجية الإيرانية تدعو السعودية للتخلي عن ما وصفته بسياستها التوسعية والمؤججة للحروب في المنطقة

بينما ترى الرياض أن الاستقرار لن يأتي إلا بمعالجة تصرفات طهران .. وفي وقت يتحدث فيه الجانبان عن محادثات استكشافية تجري بينهما تؤكد واشنطن أن علاقات جيدة بين السعودية وإيران من شأنها أن تنهي النزاعات بين الوكلاء حسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكي في معرض حديثه عن مساعي إنهاء الحرب في اليمن

فهل هي شروط أم محاولة لرفع سقف أي مفاوضات قد تفضي لاتفاق؟ ومن من الطرفين مستعد للتنازل للآخر؟ وفي أي اتجاه تأتي الضغوط الامريكية إن وجدت وبأي أهداف؟

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