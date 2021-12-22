السعودية وإيران ..من المسؤول عن تأخير إجلاء سفير طهران لدى الحوثيين حسن إيرلو؟

بموازاة الجمود المهيمن على مسار الحوار بين إيران والسعودية منذ انتهاء الجولة الرابعة، ورغم ما وصف بأنه لقاء مجاملة عابر في إسلام آباد بين وزيري خارجية البلدين، وما سرب عن جلسة أمنية في العاصمة الأردنية، يحتد الجدل بين الجانبين على خلفية وفاة سفير طهران لدى صنعاء حسن إيرلو، إذ توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بتقديم احتجاج رسمي وفق المعاهدات الدولية، بشأن ما اعتبره مماطلة من الرياض في السماح بنقل السفير من اليمن.. ليأتي رد التحالف العربي مستنكرا لما حمله موقف الخارجية الإيرانية من تصريحات اعتبرها مسيئة للمملكة وموقف التحالف الإنساني.

فهل تعكس حدة التوتر المستجد تعثر المحادثات الثنائية؟

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