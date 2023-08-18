السعودية وإيران.. تقارب يتحدى الضغوط الأمريكية

تسعون دقيقة استمر لقاء وزير الخارجية الإيراني بولي العهد محمد بن سلمان.. حيث وصف أمير عبد اللهيان اللقاء بالمثمر والصريح والمفيد..

مؤكدا بتغريدة له على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، ومشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا "الأمن والتنمية في المنطقة للجميع".

وفي ضوء هذا التنامي في العلاقة يبرز التساؤل حول موقف واشنطن وكيف ستتعاطى مع هذا التقارب؟ خاصة بمساعيها الرامية للتطبيع بين تل أبيب والرياض من ناحية ورغبة إسرائيل للايقاع بإيران من ناحية أخرى. وختامها ما الذي سيضبط إيقاع هذا التقارب؟ وما مدى تأثيره في الملفات الإقليمية؟

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