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السعودية وإسرائيل في مفاوضات نووي إيران؟

أخبار العالم العربي

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ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يدعو مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مشاركة دول المنطقة في أي محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع لترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.
موقف يأتي بعد ان كشفت وسائل إعلام عبرية بأن مسؤولين كبارا من إسرائيل والسعودية أجروا مؤخرا سلسلة اتصالات هاتفية لمناقشة خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق.
هل يتوسع نطاق أي مفاوضات قادمة حول الملف الإيراني، لتشمل إشراك بعض دول المنطقة؟ وما موقف إيران ودول خمسة زائد واحد؟

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