السعودية لإسرائيل.. لا تطبيع قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قالت الخارجية السعودية إن المملكة أبلغت الولايات المتحدة بأن لا تطبيع مع إسرائيل ما لم تُوقف الحربَ على غزة، وتنسحب من القطاع..

كما جددت التأكيد على شرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام سبعة وستين..

يأتي ذلك بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يقطع أي إلتزامات تجاه مشروع الاتفاق الإطار بشأن الهدنة، وأنه متمسك باستمرارالحرب حتى تحقيق نصر حاسم على حركة حماس يرى أنه أصبح قريبا حسب قوله..

وزير الخارجية الأمريكي قال بدوره إن هناك أمورا لا يمكن قبولها في رد حماس ولكنه يرى مساحة يمكن من خلالها التوصل الى اتفاق مشددا على استمرار المفاوضات.. فما دلالات البيان السعودي؟ وماهي فرص التوصل الى توافقات من أجل السلام في المرحلة المقبلة؟

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