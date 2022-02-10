السعودية تحذر.. ما مصير "أذرع إيران" في المنطقة؟
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شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة التعاون لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة
مبديًا حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.
يأتي هذا فيما أكد بايدن على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد هجمات الحوثيين المدعومة إيرانيا، مشيرًا إلى تمسكه بضمان عدم حصول طهران أبدا على سلاح نووي.
فما هي آفاق التعاون السعودي الأمريكي حيال دور إيران وأذرعها المزعزعة للاستقرار بحسب وصف العاهل السعودي؟ ثم ما انعكاسات أي اتفاق محتمل بين طهران والقوى الكبرى على أمن المنطقة؟
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