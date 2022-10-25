السعودية تحذر.. السحب من الاحتياطي النفطي "تلاعب بالأسواق"

انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان استخدام احتياطيات النفط للتلاعب بالأسواق ، محذرا من عواقب استنزاف الاحتياطات في مرحلة لاحقة،

وقال إن بلاه مورد موثوق للطاقة وتحرص على استقرار السوق ولكن حل أزمة الطاقة الحالية في العالم لن يأتي من دولة واحدة.. و تعليقا على رد فعل واشنطن على قرار أوبك+ قال الوزير السعودي قررنا أن نكون ناضجين فيما يتعلق بهذه المسألة.. تصريحات جاءت بعد أقل من أسبوع من قرار الرئيس الأمريكي سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار، وقبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يخشى الديمقراطيون تأثير أسعار الطاقة على حظوظهم في الفوز أمام الجمهوريين.. وفي هذا السياق أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في القاهرة عن قلقه العميق إزاء محاولات وضع سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.. فكيف يؤثر تسييس أسواق الطاقة على أمن الإمدادات؟

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