السعودية تحاور إيران وتصارح تركيا.. ما الهدف؟

هل تتحسن العلاقات التركية السعودية ؟ والسعودية الإيرانية الى أين تصل ؟

المفاوضات الإيرانية السعودية مستمرة حتى التوصل الى نتائج والمباحثات كانت إيجابية مع الرياض وهناك بوادر إيجابية لحل الخلافات. الحديث للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي . موقف يتزامن مع وصول نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز الى بغداد حيث أكد العراق في وقف سابق أنه مثل دورا في المفاوضات السعودية الإيرانية. المسار الإيجابي الذي تسلكه المفاوضات السعودية الإيرانية يقابله انعاش في العلاقات التركية السعودية أيضا. ها هو وزير خارجية أنقرة في الرياض بعد 4 سنوات من القطيعة .. بالتفاصيل سنتحدث اليوم عن خط الرياض طهران , الرياض أنقرة.. ما الجديد ؟ هل تتحسن العلاقات التركية السعودية ؟ والسعودية الإيرانية الى أين تصل ؟