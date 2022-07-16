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الرياض تدعو طهران للتعاون.. كيف سترد إيران؟

أخبار العالم العربي

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لا وجود لناتو عربي، ولم تتم مناقشة أي نوع من التعاون العسكري مع إسرائيل.. هذا ما أكدته قمة جدة الاستثنائية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن

وفيها دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طهران للتعاون وإلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة.
وفي البيان أكد القادة دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل، ومركزية الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
ماذا خلصت زيارة بايدن وقمة جدة الاستثنائية فيما يخص إيران؟

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