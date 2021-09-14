الروس في السودان: القاعدة مقابل الدعم الاقتصادي؟

الخُـرطوم تريد من روسيا تقديمَ مساعدة اقتصادية للسودان لمدة خمس سنوات مقابل الموافقة على إنشاء مركَزِ إمدادٍ لوجيستي تابعٍ للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر، وذلك وَفق مصدر في وِزارة الدفاع السودانية.

وإذ يضع السودان هذا الشرطَ الجديد، فإنه سيكون على استعدادٍ لتوقيع اتفاقٍ مع موسكو لمدة خمسة وعشرين عاما كما أوضح المصدر.

سِفارة السودان في موسكو نفت الخبر، وصرحت بأن "طلبَ مدفوعات سيكون مسيئاً للعَلاقات السودانية الروسية".

مهما يكن من أمر.. هل التردد السوداني بخصوص القاعدة الروسية اقتصادي أم سياسي؟

وما هو مستقبلها وسَط حالة التذبذب هذه؟

مشاهدينا الكرام أحييكم وأرحب بكم في أبعاد روسية

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