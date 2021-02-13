"الربيع العربي" في مذكرات ومكاشفات عمرو موسى

عشر سنوات مرت على ما يسمى بالربيع العربي، شهد العالم العربي خلالها أزمات متعددة الأقطاب..

يرى مناصرو هذا الربيع أنها مجردُ مخاض سيجلب حريةً وكرامةً ينشدونها، لا بل وسيغير من واقعهم الاقتصادي المتردي .. بينما يرى معارضوه أنها كارثةٌ - برعاية أجنبية - حلت بالبلدان العربية، ويستدلون على ذلك بأزماتِ ليبيا واليمن وسوريا وبلدان أخرى.. نناقش هذه الملفات ومصير التعاون العربي المشترك في وجهِ التدخلات الأجنبية، مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد عمر موسى.

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