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الدفاع العراقية تحذر الحشد.. الأزمة إلى أين؟

أخبار العالم العربي

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تحذيرات من الفوضى والانفلات الأمني في بغداد بعد التوتر الأخير بين قوات الحكومة وفصائل الحشد الشعبي

بالرغم من أن وزير الدفاع العراقي قال إن سكوت الدولة على تطويق الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء ليس خوفا وإنما حقنا للدماء. ومع ذلك حرك الجيش قوات خاصة في إلى المنطقة في محاولة منها للتأكيد على عدم السماح بتكرار ما حدث
فهل تنجح القوات الحكومية في كسب معركة السيطرة على الوضع الأمني؟ وما تداعيات التوتر الحاصل على المشهد السياسي في البلاد؟

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