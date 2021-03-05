الخلافات بين تركيا ودول عربية..إلى أين؟

اتهامات مرفوضة لا تستند على دليل تقول أنقرة عن ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة ،، وكان البيان قد انتقد ما وصفها بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، في حين ذهب وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى وصف وجودها العسكري في سوريا بالاحتلال وهو ما دفع الجامعة العربية لدعوتها إلى الخروج لا من سوريا فحسب وإنما أيضا من ليبيا والعراق

فما الدلائل التي تقول أنقرة إنها غابت عن الاتهامات العربية ؟ وهل يثير الموقف التركي ردا أقوى من الدول العربية؟ أم أن أعضاء الجامعة لن يتوحدوا بهذا الخصوص؟

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