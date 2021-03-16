الحوثي يكشف عن قواعد أمريكية في اليمن.. ما الهدف؟

قاعدةٌ عسكرية أمريكية متطورة بمعداتها وأسلحتها في اليمن.. هكذا يقول الحوثيون في مسعىً منهم لمسك الخيوط في أي حوارٍ مقبل حول الحل في بلادهم..

تطورٌ يأتي في ظل تصعيدٍ عسكري كبير يستخدم فيه الحوثيون الصواريخَ والطائراتِ المفخخةَ لضرب أهداف في العمق السعودي لما يقولون إنه ردٌ على جرائم التحالف، في خطوة لاقت رفضاً وإدانةً غربيةً وعربيةً واسعة..

- لماذا الحديثُ الآن عن تلك القواعد.. هل هو تهديدٌ للأمريكين أم نوعٌ من الضغط السياسي؟

- هل باتت جماعةُ الحوثي وجها لوجه مع واشنطن في أي مفاوضات لإنهاء الحرب وأين المملكةُ السعودية التي تحذرُ من خطورة الحوثيين على الوضع الإقليمي خاصة الملاحةَ الدولية؟

- وماذا عن الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في اليمن.. هل هي جهودٌ صادقة أم أن وراءَ الأكمة ما وراءها..

نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر..

Your browser does not support audio tag.