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الحوثيون يكشفون عن صواريخ جديدة.. ما الهدف؟

أخبار العالم العربي

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افتتحت حركة انصار الله الحوثية في اليمن معرضًا للصناعات العسكرية، وعرضت من خلاله نماذج لأسلحة جديدة تقول إنها بدأت بإنتاجها محليا بنسبة مئة بالمئة..

ومن تلك الأسلحة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متنوعة، وأسلحة بحرية وأخرى مضادة الدروع، وصولا إلى أسلحة المشاة والمدفعية والقناصة وغيرها من الأسلحة..
يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك الميدانية و القصف الذي تنفذه طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومحاولات حوثية مستمرة لضرب اهداف في العمق السعودي باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة .. المرشد الإيراني قال إن الشعب اليمني موهوب واستطاع بنفسه توفير معدات دفاعية للرد على القصف الذي استمر سنوات..

فما هي الرسالة من عرض الاسلحة؟ والى أين تمضي الحرب في اليمن وسط تأكيد سعودي على الحل السياسي للأزمة؟

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