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الحوثيون يتوعدون.. هل يغيرون معادلة المواجهة مع واشنطن ولندن؟

أخبار العالم العربي

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أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ثلاثةَ بحارة قتلوا بهجوم صاروخي شنه الحوثيون على سفينة تجارية يونانية في البحر الأحمر..

وأضافت أن الهجوم أصاب أيضًا ما لا يقل عن أربعة من أفراد الطاقم وألحق أضرارا جسيمة بالسفينة، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أن الجيش الأمربكي نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيّرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن. وفي ظل ما جرى أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الجماعة نفذت ستةً وتسعين هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت فيها إحدى وستين سفينة في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكدًا أن جبهة البحر الأحمر مستمرة وبفاعلية. فما مصير المواجهة المتصاعدة بين الحوثيين وواشنطن وحلفاءها؟ وهل تجر هذه الصدامات بين الطرفين المنطقة إلى حرب كبرى؟

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