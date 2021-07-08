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الحكومة السورية: بيدرسون يتعرض لضغوط ولا مبرر لتأخير عمل اللجنة الدستورية

أخبار العالم العربي

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لقاء RT مع رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات أستانا ومعاون وزير الخارجية والمغتربين السوري د. أيمن سوسان.

رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات أستانا أيمن سوسان:
 
- لا نريد أن تكون المساعدات الإنسانية مادة لدعم الإرهاب
- على المبعوث الأممي الحفاظ على الاستقلالية وتجنب الضغوط من أجل نجاح مهمته
- الوضع في إدلب غير طبيعي ويجب أن تعود إلى كنف الدولة السورية
- نتمنى أن يتمكن الجانب الروسي من إقناع أنقرة باحترام تعهداتها بشأن إدلب
-  الأكراد جزء من النسيج الوطني السوري وتبعيتهم لواشنطن تحول دون التفاهم معهم
- الكثير من القيادات العسكرية والسياسية الكردية جاء من منطقة جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية
- الدولة السورية تعمل على عودة اللاجئين وتأمين الحياة الكريمة لهم
- نتمنى أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر واقعية واحتراما للقانون الدولي إزاء الجولان
- على إسرائيل وقف الاعتداءات على الأراضي السورية لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة في لحظة معينة
- لدينا إجراءات لتجاوز آثار "قانون قيصر" ونعتمد على إمكانياتنا الذاتية قبل كل شيء

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