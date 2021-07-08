الحكومة السورية: بيدرسون يتعرض لضغوط ولا مبرر لتأخير عمل اللجنة الدستورية

لقاء RT مع رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات أستانا ومعاون وزير الخارجية والمغتربين السوري د. أيمن سوسان.

رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات أستانا أيمن سوسان:



- لا نريد أن تكون المساعدات الإنسانية مادة لدعم الإرهاب

- على المبعوث الأممي الحفاظ على الاستقلالية وتجنب الضغوط من أجل نجاح مهمته

- الوضع في إدلب غير طبيعي ويجب أن تعود إلى كنف الدولة السورية

- نتمنى أن يتمكن الجانب الروسي من إقناع أنقرة باحترام تعهداتها بشأن إدلب

- الأكراد جزء من النسيج الوطني السوري وتبعيتهم لواشنطن تحول دون التفاهم معهم

- الكثير من القيادات العسكرية والسياسية الكردية جاء من منطقة جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية

- الدولة السورية تعمل على عودة اللاجئين وتأمين الحياة الكريمة لهم

- نتمنى أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر واقعية واحتراما للقانون الدولي إزاء الجولان

- على إسرائيل وقف الاعتداءات على الأراضي السورية لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة في لحظة معينة

- لدينا إجراءات لتجاوز آثار "قانون قيصر" ونعتمد على إمكانياتنا الذاتية قبل كل شيء