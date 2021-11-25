الحرب في إثيوبيا.. هل تحسم قوات تيغراي المعارك بدخول أديس أبابا؟

مع اشتداد النزاع المستمر منذ عام في إثيوبيا بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي ومن والاها، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد التوجه إلى الجبهة لقيادة المعارك ضد مسلحي تيغراي الذين باتوا على بعد نحو مائتي كيلومتر من أديس أبابا..

بينما أفادت تقارير محلية بأن شخصيات بارزة من رياضيين وبرلمانيين وقادة أحزاب أعلنوا بدورهم الانضمام إلى الخطوط الأمامية.. بموازاة ذلك اتهم مكتب الاتصال الحكومي في أديس أبابا السفارة الأمريكية ووكالات الأنباء الأمريكية بالاستمرار فينشر معلومات مغلوطة عن الوضع على الأرض.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا فيما حذّرت الولايات المتّحدة من عدم وجود حل عسكري للنزاع في إثيوبيا وأنّ الدبلوماسية هي الخيار الأول والأخير لوقف الحرب الأهلية.